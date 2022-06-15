Куат Хамитов выбрал место для боя после брошенного вызова

Боец ММА Куат Хамитов (21-8) предложил место для следующего своего поединка после брошенного вызова, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил 34-летнему казахстанцу поединок с 32-летним Алексеем Махно (25-8) из России.
"Хочу сказать @fightnights и @kamilgadzhiev, что я бы хотел, чтобы мое возвращение произошло именно в Казахстане, на моей Родине! Так как считаю, что этот момент придаст мне большую мотивацию", - написал Хамитов.
Ранее Гаджиев назвал несколько локаций, где мог пройти поединок Хамитова с Махно.
Куат Хамитов сделал заявление после брошенного вызова
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