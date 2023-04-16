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Куат Хамитов предложил отдать борцам зарплаты футболистов

Куат Хамитов предложил отдать борцам зарплаты футболистов
©instagram.com/kuat__khamitov

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Найман Хамитов поздравил борцов с успешным выступлением на чемпионате Азии, который прошел в Астане, передают Vesti.kz. Он снова высказался о зарплатах футболистов, призвав выплатить такие суммы призерам ЧА. 

Хамитов записал видеообращение в своем Instagram. Он отметил, что такая ситуация может сложиться только в Казахстане. 

Напомним, боец нередко критикует казахстанских футболистов, которые, по его мнению, имеют несправедливо высокие заработные платы. В последний раз он высказался о сенсационной победе национальной команды над Данией в рамках отбора на Евро-2024 и назвал условие, при котором будет радоваться их успехам. 

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"Хочу от всей души поздравить всех борцов с большим историческим достижением - в командном зачете они выиграли первое место. Теперь наши борцы стали номер один в Азии.

Я не обращаюсь ни к министерству спорта, ни к спортивным федерациям. Я обращаюсь ко всем подряд. Зарплаты футболистов должны быть у призеров чемпионата Азии. Спорт - это результаты. В спорте никогда не платят за то, что вы просто участвуете где-то. В спорте всегда платят за результат. А наши парни показали результат. Будьте добры, заплатите им эти деньги - то, что получает в один месяц один футболист. Потому что наши футболисты никогда не станут чемпионами Азии. Они даже наших соседей не могут выиграть", - сказал Хамитов.

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан Сборная РК по футболу борьба

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