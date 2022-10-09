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Реклама Новости спорта Единоборства MMA Сегодня 12:53 Комментарии Куат Хамитов анонсировал титульный бой ©instagram.com/kuat__khamitov/ Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов анонсировал свой следующий поединок, передает корреспондент Vesti.kz. 28 октября казахстанец встретится с армянским оппонентом Давидом Хачатряном в Москве. "Официально! 28 октября титульный бой, за звание чемпиона TOP Fight", - написал боец на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍 (@kuat__khamitov) Напомним, в последнем на сегодня поединке, который состоялся 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Хамитов победил россиянина Василия Бабинцева. Поделиться в соц. сетях:











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