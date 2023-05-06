Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

В команде Кайрата Ахметова заявили о титульном бое после победы на историческом турнире

В команде Кайрата Ахметова заявили о титульном бое после победы на историческом турнире
©instagram.com/sayatus/

Менеджер Саят Абдрахманов, сотрудничающий с казахстанским бойцом ONE FC Кайратом Ахметовым, прокомментировал его победу над австралийцем Рисом Маклареном в рамках исторического турнира ONE Fight Night 10 в США, передает корреспондент Vesti.kz.

Ахметов победил единогласным решением судей. После боя в команде Кайрата поделились ожиданиями о бое за титул организации в легчайшем весе.

"Успешная поездка в Денвер! 30-я победа в карьере, 6-я победа подряд, в топ-5 не осталось тех, кого он не побил. Кайрат Ахметов - один из лучших в мире в своем весе вне зависимости от организации. Следующая остановка - бой за титул!" - заявил Абдрахманов.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ахметов Кайрат

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:46
MMA
©instagram.com/sayatus/ В команде Кайрата Ахметова заявили о титульном бое после победы на историческом турнире
Сегодня , 08:57
MMA
©instagram.com/kairat__akhmetov Кайрат Ахметов одержал победу на историческом турнире
Вчера , 11:32
MMA
©ONE Championship Я был удивлен, когда мне снова предложили его - Кайрат Ахметов о бое на историческом турнире
Вчера , 08:10
MMA
©instagram.com/kairat__akhmetov Топ-боец из Казахстана полностью разделся на взвешивании перед реваншем
Вчера , 07:55
MMA
©UFC 5 причин посмотреть турнир UFC 288: от последнего боя Жумагулова до оппозиции Рахмонова
4 мая, 19:15
MMA
©instagram.com/ismagulov_damir Дамир Исмагулов поделился новостями о следующем бое в UFC
4 мая, 17:59
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Российский эксперт прокомментировал новый имидж Жалгаса Жумагулова
3 мая, 08:46
MMA
©Locker Room Мечты фанатов: топ-5 ожидаемых поединков казахстанских бойцов ММА
2 мая, 20:46
MMA
©instagram.com/sharipova_firuza В лиге OCTAGON ответили на обвинения Фирузы Шариповой
2 мая, 20:15
MMA
©instagram.com/sharipova_firuza Фируза Шарипова наехала на бойцовскую лигу и потребовала выплатить ей гонорар
2 мая, 13:00
MMA
©UFC Пригрозил поражением. Что известно об охотящемся на Рахмонова топовом бойце UFC?
1 мая, 17:12
MMA
©twitter.com/francis_ngannou Казахстанский промоушен предложил контракт экс-чемпиону UFC
30 апреля, 14:50
MMA
©Instagram.com/sharipova_firuza/ "Сама в шоке". Фируза Шарипова оценила свою третью победу в ММА
30 апреля, 13:50
MMA
©OCTAGON Фото не для слабонервных. Лицо казахстанца после боя с непобежденным чемпионом
30 апреля, 12:50
MMA
©Instagram.com/erkebulan_toktar/ Психанувший актер-боец из Казахстана высказался о следующем поединке
30 апреля, 11:50
MMA
©T.me/mmatm_tg Макгрегор нашел себе нового соперника? Это не ММА, и даже не бокс
30 апреля, 09:20
MMA
©Instagram.com/upu4uk_show/ Популярный казахстанский блогер дебютировал в ММА
30 апреля, 08:20
MMA
©UFC Уроженка Казахстана дебютировала в UFC победой редким болевым приемом
30 апреля, 07:50
MMA
©Instagram.com/erkebulan_toktar/ Осторожно, маты. Казахстанский боец-актер психанул после сенсационного поражения
30 апреля, 00:15
MMA
©octagonleague Видео победы за 13 секунд, или как Фируза Шарипова мощно вырубила соперницу на турнире по ММА
30 апреля, 00:00
MMA
©кадр из видео Единственный казахстанский соперник Рахмонова проиграл бой за титул чемпиона лиги OCTAGON
29 апреля, 23:23
MMA
©instagram.com/octagonleague Казахстанский актер сенсационно проиграл на турнире по ММА
29 апреля, 21:20
MMA
©OCTAGON Фируза Шарипова вырубила соперницу на 13-й секунде боя по правилам ММА
29 апреля, 14:23
MMA
©fightnews Главный мерзавец UFC задумался о возобновлении карьеры
29 апреля, 08:10
MMA
©OCTAGON Прямая трансляция турнира OCTAGON 44 с боями Фирузы Шариповой и Еркебулана Токтара
28 апреля, 23:11
MMA
©instagram.com/sharipova_firuza Фируза Шарипова прошла взвешивание перед третьим боем в ММА
28 апреля, 22:55
MMA
©UFC Топовый боец UFC собрался нанести первое поражение Шавкату Рахмонову
28 апреля, 13:30
MMA
©instagram.com/daurenermekov01/ Казахстанский чемпион из Лиги Хабиба пообещал завоевать титул российского промоушена
28 апреля, 12:55
MMA
©OCTAGON Фируза Шарипова и UFC: переход казахстанки в лучшую лигу мира реально возможен?
28 апреля, 08:11
MMA
©OCTAGON Возвращение Токтара и бой Фирузы с девушкой-борцом. Что нужно знать о субботнем турнире OCTAGON

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus