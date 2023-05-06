В команде Кайрата Ахметова заявили о титульном бое после победы на историческом турнире

Менеджер Саят Абдрахманов, сотрудничающий с казахстанским бойцом ONE FC Кайратом Ахметовым, прокомментировал его победу над австралийцем Рисом Маклареном в рамках исторического турнира ONE Fight Night 10 в США, передает корреспондент Vesti.kz.

Ахметов победил единогласным решением судей. После боя в команде Кайрата поделились ожиданиями о бое за титул организации в легчайшем весе.

"Успешная поездка в Денвер! 30-я победа в карьере, 6-я победа подряд, в топ-5 не осталось тех, кого он не побил. Кайрат Ахметов - один из лучших в мире в своем весе вне зависимости от организации. Следующая остановка - бой за титул!" - заявил Абдрахманов.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"