Казахстанский ММА-боец устроил кровавую рубку с россиянином на турнире Хабиба

Казахстанский боец Азамат Маркабаев (7-3) провел бой на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Eagle Fighting Championship 40 в Альметьевске (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником по трехраундовому поединку в легкой весовой категории был россиянин Тамерлан Кабулов (11-9). В итоге бойцы прошли всю дистанцию, по итогам которой победу единогласным решением судей одержал Кабулов.

Для Маркабаева это поражение стало четвертым в карьере в ММА, тогда как Кабулов одержал 12 победу.

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