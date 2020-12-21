Казахстанский боец получил в соперники известного российского файтера Расула Мирзаева

Известный российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов
проведет следующий бой с россиянином Расулом Мирзаевым
.
"Бой планируется на турнире АСА в Сочи. Дата самого турнира и место пока не утверждены", - написал он в Stories своего Instagram.
Отметим, что в марте этого года на турнире ACA 105 в Алматы Мирзаев нокаутом проиграл
казахстанцу Арману Оспанову
. На счету россиянина три поражения при 18 победах.
Шарипов выиграл десять боев при двух неудачах.
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