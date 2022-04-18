Казахстанский боец получил для дебюта бой с "узбекским Конором"

Казахстанский боец Серикбай Ходжабаев (11-6) подписал контракт с профессиональной лигой бойца UFC Махмуда Мурадова (MPL) и дебютирует в промоушене 21 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником Ходжабаева станет Бахромджон Машрапов (4-2) по прозвищу "узбекский Конор".
"🔥Бой в промежуточном весе на 𝐌𝐏𝐋-𝟓", - сообщает лига в официальных социальных сетях.
Событие пройдет в Коканде (Узбекистан). Помимо Ходжабаева, на шоу выступят еще два казахстанца.
Рустем Кудайбергенов (2-2) встретится в легком весе с Томашем Фиалом (6-5) из Чехии, а в промежуточном весе сойдутся Саладин Сабиров (1-1) и Умар Каримов (2-0) из Узбекистана.
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