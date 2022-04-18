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Казахстанский боец получил для дебюта бой с "узбекским Конором"

Казахстанский боец получил для дебюта бой с "узбекским Конором"
©instagram.com/muradov_professional_league/
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец Серикбай Ходжабаев (11-6) подписал контракт с профессиональной лигой бойца UFC Махмуда Мурадова (MPL) и дебютирует в промоушене 21 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Ходжабаева станет Бахромджон Машрапов (4-2) по прозвищу "узбекский Конор".

"🔥Бой в промежуточном весе на 𝐌𝐏𝐋-𝟓", - сообщает лига в официальных социальных сетях.

Событие пройдет в Коканде (Узбекистан). Помимо Ходжабаева, на шоу выступят еще два казахстанца.

Рустем Кудайбергенов (2-2) встретится в легком весе с Томашем Фиалом (6-5) из Чехии, а в промежуточном весе сойдутся Саладин Сабиров (1-1) и Умар Каримов (2-0) из Узбекистана.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA

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