Казахстанский боец назвал план на финал Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец MMA Артем Резников поделился своим мнением о предстоящем поединке против россиянина Эдуарда Вартаняна, который пройдет 16 июня в рамках финала Гран-при в легком весе на турнире ACA 159, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru. Бой пройдет в Сочи.

"У меня со всеми одна тактика - бороться. Я борец. И я не хочу придумывать велосипед. И с Вартаняном буду бороться, и до этого у меня было 30 боев - я во всех боролся", - заявил Резников.

Отметим, что призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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