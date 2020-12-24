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Казахстанские бойцы доминировали и громили соперников на Alash Pride FC. Были нокауты, болевые и "гильотины"

Это был не день кыргызских файтеров.

Казахстанские бойцы доминировали и громили соперников на Alash Pride FC. Были нокауты, болевые и "гильотины"
Фото: Alash Pride FC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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В среду в Алматы прошел турнир по смешанным единоборствам Alash Pride FC 37. Корреспондент Vesti.kz рассказал о результатах турнира и подвел его общие итоги.

В первом бою вечера в клетке сошлись два представителя Казахстана из наилегчайшего веса - Акжол Олжабаев (1-0 - здесь и далее информация по версии Tapology) из Талдыкоргана и Медет Нуртулла (0-1) из Туркестана. Дебютный бой для обоих бойцов завершился победой Олжабаева нокаутом во втором раунде.


Продолжил вечер поединок между Каныбеком Баймухановым (1-0) из Алматы и Наурызали Ыскаковым (0-1) из Туркестана. Этот бой также прошел в наилегчайшем весе. Победу в этом поединке праздновал Баймуханов, выигравший техническим нокаутом в первой же пятиминутке.

Поединок в легком весе между двумя представителями Казахстана - Орынжаном Нурсилаевым (1-0) и Сиезханом Калдыбеком (0-1) завершился болевым приемом "рычаг колена" в исполнении Нурсилаева уже в первом раунде. Калдыбеку в этом положении не оставалось ничего другого, кроме как капитулировать.

Первый бой между представителями разных стран прошел в легком весе. Боец из Кыргызстана Бакберген Усенов (4-2) победил судейским решением казахстанца Ильяра Иласханова (7-3). 

Казахстанский средневес Манарбек Шайкенов (3-1) также одержал победу. Своего кыргызского оппонента Айтибая Таирова (3-1) он задушил "гильотиной" в третьей пятиминутке.

Казахстанский легковес Максат Есболатов (3-0) одержал третью победу в карьере, судейским решением взяв верх над "Кыргызским Конором" - Куштарбеком Амирбек Уулу (7-4). Отметим, что традиционная предтурнирная церемония Face to face (лицом к лицу) между этими бойцами получилась самой напряженной.

А вот, что было за день до противостояния:

В следующем бою нокаутом вечера отметился Ерасыл Шукатаев (5-2). Представитель наилегчайшего веса в первом же раунде вырубил своего соперника Темирлана Жумабекова (7-5) из Кыргызстана.

Следующий поединок прошел по правилам К-1 (кикбоксинг). Казахстанец Галымжан Канаев (1-0 в ММА и 12-0 в кикбоксинге) техническим нокаутом в третьем раунде победил украинского бойца Владислава Федченко (0-2 в ММА и 0-1 в кикбоксинге). Бой проходил в весе до 81 килограмма.

Казахстанский полулегковес Бакдос Олжабай (5-1) судейским решением выиграл у кыргызского противника Едиля Есенкулова (7-3). 

В весе 61 килограмм казахстанский боец Еламан Шертаев (3-1) задушил "гильотиной" своего кыргызского визави Кутмана Шетмиш Уулу (1-3). Бой был остановлен уже в первом раунде.

Полулегковес из Тараза Асхат Акимов (4-1) также добился победы. В со-главном событии вечера он техническим нокаутом победил кыргызского спортсмена Каныбека Жанибек Уулу (10-7). Этот поединок завершился во втором раунде.

В главном бою вечера непобежденный казахстанский легковес Азамат Бакытов (6-0) уже в стартовой пятиминутке забил локтями в партере своего соперника - Хабибилу Аскарбек Уулу (4-4) из Кыргызстана.

Итог третьего и последнего турнира Alash Pride FC в 2020 году стал следующим: казахстанцы не дали шансов кыргызским соперникам, выиграв семь очных поединков из восьми. В стартовых боях предварительного карда организация дала проявить себя молодым местным спортсменам, которые только начинают свой путь в профессиональном ММА. Событие получилось не столь грандиозным, но самое главное - приобретенный опыт казахстанских файтеров, который вскоре им пригодится на международной арене.

Отметим, что как такового прямого эфира турнира не было, а организация Alash Pride все результаты и обзоры боев выкладывала на своих страницах в социальных сетях. Но сегодня планируется показ турнира в повторе на телеканале Qazsport. Начало - в 21:00 по столичному времени.

Напомним, что сегодня в Алматы пройдет заключительный турнир в году промоушена Naiza Fighter Championship - NFC 27

 

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Казахстан Кыргызстан Украина Алматы

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