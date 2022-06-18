Казахстанец высказался о победе над экс-бойцом UFC на турнире за миллион долларов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников (22-6) в интервью Youtube-каналу "Вестник MMA" подвел итог победного боя в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА) против экс-бойца UFC из Бразилии Дэви Рамоса (10-4).

- Какие впечатления от боя? Выглядишь побитым, но счастливым.

- За десять дней до боя я получил рассечение. Я зашился, из-за этого надел очки и замазал его тональным кремом. Позавчера, до взвешивания, я снял швы. Мы все понимали, что, если я пропущу, рана раскроется. Эта "сечка" открылась от малейшего удара.

- Что по удару коленом, который пришелся в грудь?

- Да, там даже болит. Я пропустил туда, но, видимо, показалось как будто в челюсть.

- Ты ни разу не "поплыл" за бой?

- Нет. Мне кажется, такого не было, хотя многие говорят, что можно этого не помнить. Но не было такого.

- Чем удивил Дэви Рамос? Кажется, что Ислам Махачев подобрал к нему ключ, показал, как это сделать Арману Царукяну, который закрепил успех, а тебе оставалось подобрать правильный геймплан и сделать все по учебнику.

- Кто из них работал в партере? Арман не лежал - один раз полторы-две минуты побыл сверху. А второй раз Дэви вышел на пятку. То есть они все отработали в стойке. Ислам при этом отправил его в нокдаун. Да, я отработал по их геймплану но больше старался переводить в партер и там контролировать.

- Ты им писал что-нибудь или они тебе?

- Нет, не писал. Я посмотрел, как они работают. Я думаю: что гадать, нужно двигаться и бить навстречу.

- Тебе понравился новый Артем, который больше двигается, меньше борется и больше накидывает ударов?

- А с ним по-другому нельзя было. Надо было чуть пропотеть, подвигаться внаглую, в ноги не лезть, потому что он опасный в партере. Я бил, заигрывал его, и когда он чувствовал, что будет работа в стойке, я переводил в партер.

- Смотрели бой с твоим отцом. Он пытался тебе подсказывать и вел по времени. Ты повернулся к нему пару раз и сказал: "Все в порядке".

- Он сильно за меня переживает. Причем не столько по борьбе, где он всегда выводил и секундировал, но MMA - другая тема. Раньше он был противником этого, но я его перетянул, и ему понравилось, теперь он знает всех бойцов. Я ему показывал, как дышу, чтобы он был уверен.

Я хотел после третьего раунда попросить семь раундов вместо пяти, но было бы чересчур.

- Насколько после пятого раунда функционально хорошо себя чувствовал?

- Ты видел, я залез на клетку, покричал. Не мог остановиться, раздавая интервью. Я вообще не устал. Мог работать и работать.

- Видно было, что твой отец волнуется. Как ты к этому относишься?

- Когда отец присутствует, я больше переживаю. Когда по борьбе выступал в детстве, я не так сильно без него переживал. Во взрослом возрасте при отце было выступать комфортнее. Сейчас я немного отвык. Для меня это большая ответственность.

- Дэви Рамос предложил тебе историю про джиу-джитсу. А если по грэпплингу тебе организуют схватку, то как она будет выглядеть?

- Я уверен в своем грэпплинге и джиу-джитсу. По сути, у него ничего не получалось. Он грэпплер и должен был создать опасность. За пять раундов он лишь во втором попытался перейти на пятку. И все.

Их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи и был рассчитан на пять раундов. Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Резникову. Таким образом, казахстанец прошел в полуфинал Гран-при с призовым фондом миллион долларов.

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