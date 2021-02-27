Казахстанец Жумабеков жестко нокаутировал российского бойца и стал чемпионом лиги NFC

Димаш Тулегенов

Капитан команды DAR Team Pro, Жуман Жумабеков (11-4), стал чемпионом лиги Naiza Fighting Championship (NFC) в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец, имеющий также опыт в профессиональном боксе, принял участие в главном событии вечера турнира NFC 29, который прошел в Алматы. Соперником Жумабекова в титульном поединке был россиянин Вадим Малыгин (14-5-1).

Бой начался практически без разведки. Спустя несколько десятков секунд Малыгину удалось потрясти Жумана. Россиянин продолжил давить на противника, но наткнулся на мощный контрудар Жумабекова - левый боковой. Затем казахстанец отправил Малыгина в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Это 11-я победа в карьере Жумабекова и четвертая нокаутом. Теперь у Жумана серия из трех удачных выступлений кряду. Что же касается Малыгина, то у него прервалась полоса из двух побед.

Отметим, что ранее Жумабеков выступал в различных известных промоушенах, среди которых М-1 Global, Fight Nights, Brave CF и другие.

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