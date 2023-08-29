В Казахстане ограничат трансляции боев ММА, чтобы снизить уровень насилия среди населения

В Казахстане вводят ограничения на трансляции боев ММА, передает "Спорт Шредингера". Об этом заявил Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали. По словам чиновника, такие меры должны привести к снижению уровня насилия среди населения страны. При этом министр неправильно называет вид спорта - "бои без правил".

"В целях снижения насилия мы также устанавливаем ограничения на такие виды спорта, как бои без правил. Потому что в большинстве случаев подростки, видевшие такие программы, особенно школьники, в попытках применить те же приемы поднимают руки друг на друга.

Иногда мы, не замечая сами, распространяем это насилие через Whatsapp. Например, в сети распространяются видео, на которых девочки дерутся или мальчики жестоко бьют друг друга. А насилие или жестокое обращение, как известно, порождает ту же жестокость", - сказал Кыдырали.

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