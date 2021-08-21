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Казахстан выиграл два золота на молодежном чемпионате Европы по ММА

Казахстан выиграл два золота на молодежном чемпионате Европы по ММА
Ерсултан Шакенбай. Фото: "СЭ"©
Новости спорта Единоборства Смешанные

Казахстан завоевал две золотые медали на молодежном чемпионате Европы по ММА в Казани, сообщает Sports.ru.

В финале весовой категории до 52 килограммов Ерсултан Шакенбай выиграл единогласным решением у россиянина Ивана Веретенникова.

А в весе до 77 килограммов и вовсе в финале встретились два представителя Казахстана - Данил Губин и Досжан Кенбаев. Победа решением судей и золотая медаль досталась Губину.

При этом свои финалы проиграли Укилай Ахметуаликызы (до 56 килограммов), Абай Жалал (до 61 киограмма) и Даулет Молдаш (свыше 120 килограммов), ограничившись серебряными медалями.

По итогам турнира Казахстан занял второе место по количеству медалей, проиграв только хозяевам турнира - россиянам.

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Метки:
MMA Россия

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