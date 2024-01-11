"Казахский гигант" отреагировал на пересмотр скандального боя

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асылжан Бакытжанулы (15-5) отреагировал на решение независимой комиссии о пересмотре результата боя против россиянина Максима Гришина (33-10-2), сообщают Vеsti.kz.

Их поединок в весовой категории до 100 килограммов состоялся 15 декабря и стал со-главным событием турнира RCC 17 в Екатеринбурге (Россия). По итогам трех раундов судьи неожиданно единогласным решением судей отдали победу россиянину.

Однако коллегия из независимых судей Союза ММА России повторно просмотрела бой и вынесла новый вердикт: победа Бакытжанулы. По правилам, менять решение в пользу другого бойца по итогам апелляции запрещено, поэтому поединок признан несостоявшимся

"В Казахстане был настоящий резонанс по этому решению. Болельщики были очень недовольны. Причём мне писали не только болельщики из Казахстана, но и из России. Они адекватно оценили этот бой и были не согласны с судьями.

Даже те, кто болел за Максима, подходили ко мне после боя и говорили об этом. Мы спортсмены, и мы все делаем для победы, и когда любители ММА адекватно относятся ко всему - это радует. Я им благодарен.

Я очень рад этому решению [независимой комиссии], что есть какая-то справедливость. Когда подняли руку Максиму Гришину, я не стал показывать, что недоволен. После мои тренеры подали апелляцию, и то не сразу: у меня были сомнения, что это что-то изменит, но после слов рефери о том, что я выиграл этот бой и апелляцию надо подавать, мы это сделали.

После боя мы виделись с Максимом, переписывались, но у меня ни тогда, ни сейчас к нему нет никаких претензий. Претензии у меня были к судейству. Хорошо, что справедливость торжествует, тем более в такой крупной организации, как RCC.

Если Максим хочет, то, я надеюсь, будет реванш, и я думаю, что бой будет не менее зрелищным, а даже лучше", - сказал Бакытжанулы в интервью "Чемпионату".