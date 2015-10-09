Жалгас Жумагулов сообщил о возвращении и переговорах с UFC

Чемпион в наилегчайшем весе европейской ММА-лиги Oktagon Жалгас Жумагулов заявил о намерении вернуться в UFC уже в этом году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание Betonmobile.

— По поводу моего возвращения в UFC — мы ведем переговоры сейчас. Думаю, ближе к лету будут новости. Сам хочу провести бой в этом году в UFC, — сказал Жумагулов.

Ранее Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 год, проведя семь боёв: один раз победил и шесть раз уступил, включая три поражения раздельным решением.

Среди его поражений — напряжённый поединок с действующим чемпионом UFC Джошуа Ваном, о реванше с которым Жумагулов недавно заявил.

На данный момент казахстанский боец идет на впечатляющей серии из пяти побед, которая стала ответом на серию из четырёх поражений в UFC. Помимо этого, Жумагулов завоевал титул чемпиона Oktagon в наилегчайшем весе и успешно защитил его один раз.

