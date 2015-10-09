Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

MMA
Сегодня 11:35
 

Жалгас Жумагулов сообщил о возвращении и переговорах с UFC

  Комментарии

Поделиться
Жалгас Жумагулов сообщил о возвращении и переговорах с UFC Жалгас Жумагулов. Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

Чемпион в наилегчайшем весе европейской ММА-лиги Oktagon Жалгас Жумагулов заявил о намерении вернуться в UFC уже в этом году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание Betonmobile.

Поделиться

Чемпион в наилегчайшем весе европейской ММА-лиги Oktagon Жалгас Жумагулов заявил о намерении вернуться в UFC уже в этом году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание Betonmobile.

— По поводу моего возвращения в UFC — мы ведем переговоры сейчас. Думаю, ближе к лету будут новости. Сам хочу провести бой в этом году в UFC, — сказал Жумагулов.

Ранее Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 год, проведя семь боёв: один раз победил и шесть раз уступил, включая три поражения раздельным решением.

Среди его поражений — напряжённый поединок с действующим чемпионом UFC Джошуа Ваном, о реванше с которым Жумагулов недавно заявил.

На данный момент казахстанский боец идет на впечатляющей серии из пяти побед, которая стала ответом на серию из четырёх поражений в UFC. Помимо этого, Жумагулов завоевал титул чемпиона Oktagon в наилегчайшем весе и успешно защитил его один раз.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!