Известный российский боец за секунду до конца раунда проиграл главный поединок турнира Bellator

В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) состоялся главный поединок турнира Bellator 265, в котором 41-летний россиянин Сергей Харитонов (30-8), выступающий в тяжелой весовой категории, уступил 46-летнему французу Чейку Конго (31-11-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился во втором раунде, когда Конго удалось провести удушающий прием за секунду до сирены.

Таким образом, Харитонов не сумел пройти третьего номера тяжелого веса промоушена, потерпев второе поражение подряд и тем самым упустив возможность выйти на титульный поединок.

🔥 @Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2️⃣nd round!#Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz