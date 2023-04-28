Фируза Шарипова прошла взвешивание перед третьим боем в ММА

Известная казахстанская боксерша Фируза Шарипова, чемпионка мира по версиям WBU и IBA, прошла обязательную процедуру взвешивания перед своим третьим поединком в ММА, передают Vesti.kz со ссылкой на ее пресс-службу.

Поединок пройдет в легчайшем весе.

Фируза показала на весах 63,5 килограмма, тогда как вес ее оппонентки - россиянки Илоны Бондаренко - составил на 500 граммов меньше - 63,0. Также девушки провели традиционную дуэль взглядов.

Их бой состоится 29 апреля в рамках турнира Octagon 44 в Алматы, во дворце спорта имени Балуана Шолака.

Напомним, что Шарипова дебютировала в смешанных единоборствах победой над россиянкой Кариной Ондасыновой, с которой встречалась летом 2022 года на турнире OCTAGON 33. Осенью того же года на 37-м ивенте лиги Фируза удушающим приемом удосрочила Гюнель Амирбакову из Азербайджана.