Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Это то, чего мне не хватало". Зачем Морозов плавал и катался на лыжах, как дается возвращение после дебюта в UFC и планах

Он приступил к тренировкам.

"Это то, чего мне не хватало". Зачем Морозов плавал и катался на лыжах, как дается возвращение после дебюта в UFC и планах
Фото: MMA Junkie©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Казахстанский боец Сергей Морозов вернулся к тренировкам после дебюта в UFC. К первостепенным задачам он отнес втягивание в процесс и работу над ошибками. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о том, как проходило восстановление.

"В целом мое восстановление прошло достаточно хорошо. Сейчас уже приступил к тренировкам. А так, после боя активно восстанавливался после продолжительного и тяжелого лагеря. Плавал, катался на лыжах. Какого-то определенного специального восстановительного курса не было.

Просто активно отдыхал, много времени проводил с семьей. Это было классно, то, чего мне не хватало. С друзьями виделся. Сейчас уже приступил к тренировкам. Только первую неделю начал заниматься.

Не могу сказать, что как-то ментально изменился. Да, какие-то изменения есть. Однако считаю, что они будут заметны уже только в следующем бою. А так да, много было времени, чтобы подумать, обдумать. Все нормально будет. Главное, провести работу над ошибками, будем двигаться вперед.

Начал готовиться дома. Пока никуда не выезжал. Ошибки исправим, надо поработать. Где-то и что-то улучшать, менять по ходу будем. Сейчас только начал втягиваться в процесс.

Тренируюсь пока один раз в день. Со следующей недели буду увеличивать нагрузку. Сейчас плавно хочу втянуться, а не так, что типа вообще не занимался, а потом сразу же в прежний режим с двумя тренировками. Сейчас пока одно занятие. Через дней семь начну уже по две тренировки.

О зарубежных сборах, выездах в другие залы не думаю. Пока надо ошибки исправить, втянуться. Надо нужную работу делать, а не просто так ходить и заниматься. Потом уже будет видно: куда бой поставят, США и Остров, будем смотреть насчет выезда", - озвучил Морозов.

Напомним, Морозов в январе неудачно дебютировал в UFC. Он уступил Умару Нурмагомедову, который провел удушающий прием.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA Казахстан UFC Нурмагомедов Хабиб Морозов Сергей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:00
Единоборства

Блахович - Адесанья, Ян - Стерлинг, поединки Нуньес и Махачева. Где и когда смотреть огненный турнир UFC 259
Сегодня
20:38
Единоборства

"Это то, чего мне не хватало". Зачем Морозов плавал и катался на лыжах, как дается возвращение после дебюта в UFC и планах
Сегодня
17:43
Единоборства

Казахстанский боец дал прогноз на титульный бой российского чемпиона UFC
Вчера
22:07
Единоборства

Порье, Масвидаль и Петр Ян, или с кем теперь будет тренироваться отправившийся в США Жумагулов
Вчера
10:50
Единоборства

Взорвал мир UFC в 2020 году, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Чем известен боец, которого уговорил остаться Кадыров
Вчера
10:00
Единоборства

Красотка из ММА шокировала фанатов откровенными фото
Вчера
08:00
Единоборства

Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам
1 марта
09:38
Бокс

Красотка из ММА посетила бой "Канело": зажигательно пританцовывала и сделала фото с сопромоутером Головкина
28 февраля
20:06
Единоборства

"Я не видел его удара". Жумабеков - о жестком нокауте, титуле чемпиона, контракте и планах
27 февраля
23:27
Единоборства

Казахстанец Жумабеков жестко нокаутировал российского бойца и стал чемпионом лиги NFC
27 февраля
15:30
Единоборства

Казахстанский боец объяснил ситуацию со срывом боя против Расула Мирзаева
27 февраля
01:18
Единоборства

Казахстанец проиграл скандально известному дагестанцу в бою-реванше
26 февраля
21:29
Единоборства

Альтернативы нет, или на какую дату UFC назначит следующие бои Рахмонова и Исмагулова
26 февраля
19:20
Единоборства

Выступал в UFC, побеждал Бернса и друга Хабиба, или с кем может встретиться казахстанец Резников
26 февраля
11:20
Единоборства

Долгожданный реванш с участием казахстанца. Где и во сколько смотреть турнир АСА 118
25 февраля
19:25
Единоборства

Экс-соперники Рахмонова и Исмагулова, американский обидчик казаха и рубка двух тяжеловесов, или что смотреть на этой неделе в UFC
25 февраля
18:12
Единоборства

Поединок казахстанского бойца против Расула Мирзаева отменен. Названа причина
25 февраля
13:43
Единоборства

"Угощу его бешбармаком". Казахстанец Жумабеков - о настрое на бой с россиянином за пояс чемпиона в лиге NFC
24 февраля
13:27
Единоборства

Вновь молодой и непобежденный, или как соперник Рахмонова по дебюту становится трамплином для новичков
24 февраля
11:05
Единоборства

Значительно усложнил свой путь, или что теперь ждет казаха Хамзина из России и какие у него шансы попасть в UFC
23 февраля
19:06
Единоборства

Нереализованный талант Мирзаева, тюрьма, избиение и нокауты. Чем известен соперник казахстанского бойца на АСА
23 февраля
14:15
Единоборства

"Пускай в следующий раз подумает". "Казахстанский МакГрегор" - о неприязни к Хамитову, попадании в UFC и уровне Рахмонова с Исмагуловым
23 февраля
13:13
Единоборства

Поединки бойца из Уральска и этнического казаха из России. Прямая трансляция и кард турнира лиги RCC
22 февраля
10:45
Единоборства

"Казахский Брюс Ли" против Мирзаева, поединок друга Петра Яна и чемпионский бой Жумабекова, или что будет на этой неделе в ММА
20 февраля
11:29
Единоборства

Девушка-боец ММА выложила откровенное фото в купальнике
19 февраля
19:33
Единоборства

"Хочется достичь высот на мировом уровне". Алмабаев - о подписании контракта с лигой, в которой сделал себе имя Чимаев
18 февраля
17:35
Единоборства

Обидчица Агаповой и любимец казахстанских болельщиков из США, или какие бои стоит посмотреть на этой неделе в UFC
17 февраля
21:04
Единоборства

Еще больше борьбы, или чего не хватает казахстанским бойцам ММА в важнейших поединках
17 февраля
10:23
Единоборства

Уволенная из UFC красотка поразила фанатов фото с глубоким декольте
16 февраля
19:03
Единоборства

Нет равных "Найману". Десятка самых популярных казахстанских бойцов в Insragram
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика