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Еще один казах оказался в шаге от UFC. Подробности

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Еще один казах оказался в шаге от UFC. Подробности ©instagram.com/balgen_jengs

Этнический казах из Китая Балгын Женисулы (18-5) оказался в шаге от попадания в UFC, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport Kor.

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Этнический казах из Китая Балгын Женисулы (18-5) оказался в шаге от попадания в UFC, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport Kor.

23 ноября в Макао он проведет поединок против экс-чемпион лиги "Найза" в весовой категории до 61 килограмма корейца Су Ен Ю (13-3). Этот бой является финальным поединком соревнований Road to UFC, а победитель получит контракт с сильнейшим промоушеном мира.


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