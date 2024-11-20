Еще один казах оказался в шаге от UFC. Подробности

Этнический казах из Китая Балгын Женисулы (18-5) оказался в шаге от попадания в UFC, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport Kor.

23 ноября в Макао он проведет поединок против экс-чемпион лиги "Найза" в весовой категории до 61 килограмма корейца Су Ен Ю (13-3). Этот бой является финальным поединком соревнований Road to UFC, а победитель получит контракт с сильнейшим промоушеном мира.