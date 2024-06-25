Экс-боец UFC Исмагулов проведет бой в Казахстане: есть дата и соперник

Бывший боец UFC в легком весе казахстанец Дамир Исмагулов (24-3) проведет бой в Казахстане, сообщают Vetsi.kz.

Он выступит на турнире промоушена Hardcore FC, который состоится 13 июля в Алматы. Соперником Исмагулова станет россиянин Дмитрий Климов, проведший все свои поединки под эгидой Hardcore.

Исмагулову 33 года. Казахстанец дебютировал в ММА в 2014 году и в декабре 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения - от россиянина Армана Царукяна и американца Гранта Доусона.

В своем последнем бою по правилам кикбоксинга на турнире "Наше Дело 82" Исмагулов проиграл по очкам россиянину Эдуарду Вартаняну.

Климов в декабре 2013 года проиграл техническим нокаутом во втором раунде Фазлидину Мадрахимову. Всего в его активе восемь побед и три поражения.

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