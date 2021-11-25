Джигурда нокаутировал известного российского ведущего Кушанашвили

Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел поединок против телеведущего Отара Кушанашвили под эгидой промоушена "Наше Дело".

Бой проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Актер одержал победу над соперником в первом раунде нокаутом. Также по ходу поединка Кушанашвили дважды побывал в нокдауне.

После поединка Джигурда бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву и рэперу Джигану.

Это второй поединок Джигурды под эгидой лиги "Наше Дело". До этого актер победил депутата Госдумы Виталия Милонова 5 октября. Поединок прошел по правилам бокса без ударов по голове.