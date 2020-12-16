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Девушка-боец после победы нокаутом над 240-килограммовым парнем подписала контракт с Bellator

Она будет выступать в наилегчайшем весе.

Девушка-боец после победы нокаутом над 240-килограммовым парнем подписала контракт с Bellator
Фото: instagram.com/darinasibirskaya/?hl=ru
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Боец смешанных единоборств Дарина Маздюк из России подписала контракт с лигой Bellator, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на твиттер обозревателя Робби Фокса.

Маздюк стала известной после фрик-поединка с 240-килограммовым Григорием Чистяковым. Миниатюрная девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжелого бойца в первом раунде. Этот бой прошел в российском промоушене "Наше Дело".

Фрик-поединок вызвал противоречивые чувства у болельщиков и экспертов. Известный рефери Марк Годдард, обслуживающий турниры UFC, назвал бой Маздюк с Чистяковым постыдным.

В Bellator Маздюк будет выступать в наилегчайшем весе. Всего в смешанных единоборствах Дарина провела четыре поединка, победив в трех из них.

 

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам

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