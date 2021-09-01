"Что за черт, как крыса". Боец нокаутировал соперника коленом в голову на дуэли взглядов

Перед турниром белорусского промоушена Zames Fight Club, который занимается проведением боев на голых кулаках, случился неприятный инцидент, сообщает "Чемпионат".

На дуэли взглядов один из бойцов нокаутировал другого коленом в голову. Удар пришелся прямо в подбородок, после чего файтер упал без сознания. А когда он встал, хотел ответить обидчику, но представители команд не дали им подраться.

А вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

"Его надо пожизненно дисквалифицировать".

"И штрафные санкции ввести ему. Это вроде спорт, а не драка на улице, чтобы, как крыса, бить человека исподтишка".

"Что за черт, этого парня необходимо засадить в тюрьму".

"Что за шутки от промоушена. Бойцы должны подать в суд на организацию за продвижение этой фигни".

"Скажите им кто-нибудь, что это спорт, а не уличная драка".

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