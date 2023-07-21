Чимаева назвали главным шутом ММА

Американский боец UFC Колби Ковингтон высказал свое мнение об анонсированном бое между шведским бойцом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.
Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
"Сможет ли Чимаев победить Косту? Пускай до начала хотя бы дойдет до октагона. Эти двое - главные шуты в ММА. Они лгуны и настоящие мошенники. Знаете, почему меня любят в UFC? Потому что на меня всегда можно положиться", - цитирует Ковингтона Submission Radio.
Напомним, Чимаев выиграл все свои 12 боев в ММА. На счету Косты два поражения в 16 поединках.
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