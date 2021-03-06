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"Буду бить лысую голову". Джиган и Емельяненко договорились о бое

В своем последнем бою Емельяненко проиграл Исмаилову.

"Буду бить лысую голову". Джиган и Емельяненко договорились о бое
Фото: instagram.com/iamgeegun
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке, сообщает Sports.ru.

О его дате и месте станет известно позже. Но Джиган и Емельяненко уже обменялись фразами.

"Пошла жара в хату", - написал Джиган. А Емельяненко ответил следующим: "Буду бить лысую голову".

Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.

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Метки:
Емельяненко Александр

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