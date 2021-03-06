"Буду бить лысую голову". Джиган и Емельяненко договорились о бое

Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке, сообщает Sports.ru.
О его дате и месте станет известно позже. Но Джиган и Емельяненко уже обменялись фразами.
"Пошла жара в хату", - написал Джиган. А Емельяненко ответил следующим: "Буду бить лысую голову".
Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.
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