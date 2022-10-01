Бойцы ММА вылетели из октагона через 20 секунд после начала поединка

В аргентинской лиге Number 1 Fight Series Рафаэль Круз и Густаво Базан украсили шоу уже через 20 секунд после начала поединка. Примечательно, что это был главный бой турнира, где выступили 15 пар, сообщает "Чемпионат".

С первых секунд встречи Базан пошел в атаку как новичок, который занимается единоборствами пару месяцев. Он неоднократно выбрасывал джебы с опущенной головой. Проблема в том, что он не увидел, куда бьет. Поэтому Круз отходил назад. Тем не менее Густаво снова пошел тараном на своего визави. И вместе с прижатым противником Базан протаранил клетку. И они вылетели из октагона, как в реслинге. Стоит сделать уточнение, что они пролетели через дверь.

И все-таки первым в клетку вернулся Круз, которого, по сути, вынесли. А Базан не смог прийти в себя, так как он сильно ударился при вылете. Поэтому по канонам реслинга победу присудили тому, кто вернулся в октагон первым. Похоже, Рафаэль вообще не пострадал, раз он позировал на фото как ни в чем не бывало. Однако в таких эксцентричных ситуациях бой признается несостоявшимся, потому что один из бойцов не смог продолжить поединок из-за несчастного случая. Но, видимо, такие эпизоды в порядке вещей для аргентинской лиги.

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