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Бой Куата Хамитова может возглавить турнир AMC Fight Nights в Казахстане. Подробности

Бой Куата Хамитова может возглавить турнир AMC Fight Nights в Казахстане. Подробности
©instagram.com/kuat__khamit

В Казахстане состоится турнир AMC Fight Nights. Шоу запланировано на вторую половину года. А главным может стать бой между Куатом Хамитовым и Алексеем Махно.

"Предложения по боям Касымбая и Хамитова всегда есть в голове. Для этого нужно проводить турнир в Казахстане. Я собираюсь это сделать во второй половине этого года. Касымбай и Хамитов – это те ребята, которые турниры делают. Они хорошо смотрятся на своей площадке, достают в себе дополнительный ресурс. Здорово. Мне кажется, что нужно сделать бой между Куатом Хамитовым и Алексеем Махно в Казахстане. Главный бой вечера. Что еще надо?" - цитирует президента лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева Metaratings.ru

Напомним, в последнем бою Найман единогласным решением судей одержал победу над россиянином Залимханом Юсуповым.

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан

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