Боец-трансгендер дебютировала в ММА с досрочной победы

Боец-трансгендер Алана Маклафлин провела первый бой в ММА, сообщает "Чемпионат". Поединок состоялся на турнире Combate Global в Майами (США). Соперницей Маклафлин была Селин Провост.

В первом раунде Селин потрясла соперницу серией ударов, однако не смогла финишировать. Во втором Маклафлин перевела Провост на канвас и победила удушающим приемом.

Сообщается, что перед боем Маклафлин сдала медицинские тесты, в том числе на уровень гормонов.

38-летняя Маклафлин является бывшим военнослужащим армии США. Это второй случай в истории, когда в ММА участвует трансгендер. Первой была Фэллон Фокс, которая дралась с 2012 по 2014 год, одержала пять побед и потерпела одно поражение.

Для Провост это поражение стало вторым в карьере. Побед у девушки пока нет.

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