Боец-пожарный погиб от взрыва шины

28-летний американский боец смешанных единоборств Джесси Генри погиб в результате несчастного случая, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на KSLA News. Трагический инцидент произошел, когда Джесси работал с шиной пожарной машины, которая внезапно взорвалась.

Сразу после случившегося Генри был доставлен в местную больницу, где позже скончался от полученных травм. Сообщается, что причиной смерти стало сильное повреждение головы.

Генри - бывший военный, проходивший службу в армии США в течение четырех лет. Последние четыре года работал пожарным. В профессиональных MMA дебютировал в ноябре этого года, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). В его активе было две победы при двух поражениях.