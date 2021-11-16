Боец ММА убил врача после спора о вакцинации

Проживающий в Гуаме российский боец смешанных единоборств (ММА) Акмал "АК 47" Хожиев (2-0) был арестован по подозрению в убийстве доктора Мирана Рибати. Об этом пишет vRINGe.com.

По имеющейся информации, 27-летнему Хожиеву предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени с применением смертоносного оружия и нападении при отягчающих обстоятельствах второй степени с применением смертоносного оружия.

Трагедия произошла 7 ноября в Тамунинге, Гуам. Судом установлен залог в размере миллиона долларов США.

Как сообщает Guam Daily Post, Хожиев и 42-летний Рибати знали друг друга по местному спортивному залу и зашли к Акмалу домой, чтобы пообедать. Там между мужчинами завязался спор о вакцинации от коронавируса (в своих соцсетях боец неоднократно выступал против таковой). Размолвкой дело не ограничилось.

Хожиев стал душить доктора. Некий свидетель происходящего попытался вмешаться и получил от Акмала два удара по голове. После этого Хожиев отправился на кухню и взял кость с обеденного стола - ею он якобы нанес несколько ударов в шею Рибати. Потерпевший пытался бежать, но Акмал не позволил ему этого сделать, нанеся несколько ударов ножом.

Когда на место происшествия прибыла полиция, Хожиев находился у тела жертвы. "Сэр, это я. Я убил его", - якобы заявил он перед арестом. Рибати скончался на месте.