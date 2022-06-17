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Боец ММА сбрил бороду и волосы, чтобы уложиться в вес

Боец ММА сбрил бороду и волосы, чтобы уложиться в вес
©instagram.com/pflmma/
Новости спорта Единоборства MMA
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Американский боец ММА Джереми Стивенс сбрил бороду и волосы, чтобы уложиться в легкий вес. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник MMA".

Отмечается, что на взвешивание Стивенс вышел без привычной бороды и бритый наголо. Весы под ним показали 70,76 килограмма - это впритык к лимиту для нетитульных поединков в легком весе.

На турнире PFL 4: 2022 Regular Season 18 июня его ожидает противостояние с Майлсом Прайсом из Ирландии.

Стивенс дебютировал в ММА в 2005 году, в свое время выступал в UFC, но в начале 2022-го был уволен из американского промоушена после пяти поражений подряд.

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Метки:
MMA

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