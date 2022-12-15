Боец ММА получил пять лет тюрьмы за изнасилование

Суд приговорил российского бойца Максима Новоселова к пяти годам строгого режима за изнасилование. Сам боец отрицает, что совершил подобное, сообщает известный инсайдер и журналист ММА Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

49-летний спортсмен был задержан в марте. Отмечалось, что он избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой познакомился в развлекательном заведении.

Новоселов - популярный блогер. Неоднократно участвовал в выпусках YouTube-канала True Gym. При этом дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В 1993 году его осудили на 13 лет колонии по обвинению в убийстве. В 2012-м Новоселов был также осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнесу.