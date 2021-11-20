Боец MMA оказался на спине и нокаутировал соперника

Болгарский боец смешанных единоборств (MMA) Никола Дипчиков одержал досрочную победу над американцем Крисом Ханикаттом на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Минске.

Все произошло в первом раунде, когда Ханикатт перевел соперника в партер. Однако Дипчиков, оказавшись на спине, начал наносить удары локтем и нокатуировал оппонента.

На счету Дипчикова 22 победы при восьми поражениях в MMA. 18 побед он достиг нокаутом.