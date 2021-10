Боец MMA нокаутировал соперника за пять секунд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умахан Ибрагимов одержал досрочную победу над британцем Беном Достером на турнире British Fighting Championship (BFC).

Их поединок состоялся в Мидлсбро (Англия). Достер атаковал Ибрагимова сразу после того, как бойцы ударили по перчаткам. Россиянин ответил оппоненту ударом ногой в голову и нокаутировал соперника за пять секунд.

Congratulation to one of our fighters on his 5-second KO at @BritishFighting



Thanks to Umakhan Ibragimov for trusting us to help him on his journey.



Follow our team:@LewisSimpsonMMA @JoeGravel20 @JcMurray720MMA @JamesRees83 pic.twitter.com/M8TWjmMHKP