Асу Алмабаев узнал соперника и дату боя в Brave CF

Казахстанский боец Асу Алмабаев проведет следующий бой 11 марта на турнире Brave CF в Бахрейне, сообщает корреспондент Vesti.kz. А соперником станет 29-летний Ризван Абуев (12-3).

Дагестанец по прозвищу "Хищник" всю карьеру провел в российских промоушенах. В 2017 и 2018 годах Абуев выступал в Fight Nights, проиграв нокаутом Тайсону Нэму и решением - Вартану Асатряну. Бой с Алмабаевым будет для него первым из пяти по контракту с Brave.

28-летний Алмабаев идет на серии из девяти побед (13-2 за карьеру). В Brave он пока провел один поединок и считается одним из главных претендентов на подписание контракта с UFC среди казахстанских бойцов.