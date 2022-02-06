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Асу Алмабаев узнал соперника и дату боя в Brave CF

Асу Алмабаев узнал соперника и дату боя в Brave CF
©instagram.com/asu_zulfikar57
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец Асу Алмабаев  проведет следующий бой 11 марта на турнире Brave CF в Бахрейне, сообщает корреспондент Vesti.kz. А соперником станет 29-летний Ризван Абуев (12-3).

Дагестанец по прозвищу "Хищник" всю карьеру провел в российских промоушенах. В 2017 и 2018 годах Абуев выступал в Fight Nights, проиграв нокаутом Тайсону Нэму и решением - Вартану Асатряну. Бой с Алмабаевым будет для него первым из пяти по контракту с Brave.

28-летний Алмабаев идет на серии из девяти побед (13-2 за карьеру). В Brave он пока провел один поединок и считается одним из главных претендентов на подписание контракта с UFC среди казахстанских бойцов.


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Метки:
Алмабаев Асу MMA Россия

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