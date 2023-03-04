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В Астане прошли съемки фильма про бойца ММА с участием звезд кино

В Астане прошли съемки фильма про бойца ММА с участием звезд кино
©кипятком

В Астане завершились съемки художественного фильма под названием "Следующая остановка - Мечта" про бойца ММА от режиссера Жанболата Хайруллина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сюжету, молодой боец по имени Адай пробивает себе путь по карьере в мире ММА и в конце встретится со звездой боевых единоборств. В качестве наставника дебютанта выступил известный боец Василий Тахтай.

Также в съемках фильма приняли участие такие актеры, как Нышанбек Жубанаев, Дидар Джексеков, Гани Ажикенов и спортивный комментатор Ербол Каиров. Помимо Астаны, съемки фильма проходили в Актау и Боровом и продлились больше года.

Премьера картины ожидается осенью текущего года и будет показана во всех кинотеатрах страны.

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Метки:
MMA Киносъемки

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