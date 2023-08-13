Артем Резников сделал громкое заявление о бойцах из Казахстана в UFC

Известный казахстанский боец Артем Резников заявил, что любой из его соотечественников может попасть в UFC. По его мнению, во многом успех зависит от работы менеджеров.

"Это уже зависит от того, кто туда попадет, потому что попасть в этот промоушен не слишком сложно - можно, если есть хороший менеджер. Многие даже не сильные ребята попадают. Знаю таких несколько - из России, Китая… И из других разных стран попадали - и они близко даже не доходили до топов. Кто угодно может попасть в UFC из Казахстана - все зависит от менеджмента. Если будет хороший менеджер, то может пропихнуть", - цитирует Резникова Legalbet.kz.

Напомним в 2023 году контракты с UFC подписали казахстанцы Азат Максум и Асу Алмабаев. Оба дебютировали с побед. Резников выступает в лиге АСА.

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