Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?

Димаш Тулегенов

Известный казахстанский воркаут-спортсмен или просто двойник Конора МакГрегора - Ислам Бадургов. Несколько лет назад он обрел невероятную популярность, взорвав сеть серией видео, где он, нанеся на тело рисунки татуировок всемирно известного ирландского бойца, выходил на улицы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Окружающие сходили с ума, потому что искренне верили, что перед ними тот самый МакГрегор, который в тот момент как раз готовился к супербою против легендарного боксера Флойда Мейвезера. С того момента прошло три с половиной года, но жизнь Бадургова кардинально изменилась. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.



До прихода славы



В 2017 году 26-летний Бадургов еще не был другом Конора, а его популярность росла, но не столь быстрыми темпами. Ислам жил в Астане и занимал пост вице-президента казахстанской федерации Street Workout. "Казахстанский качок чеченского происхождения" - именно так многие начали именовать Бадургова после его разорвавших медиа видео. Спортом же сам Бадургов начал заниматься не в детстве, а с 19 лет. С тех пор Ислама сложно было найти не на площадках с турником и брусьями.После обретения популярности Бадургов дал интервью нашему изданию, в котором признался, что у него есть планы относительно Конора и знакомства с ним. Так вскоре и случилось. МакГрегор взял казахстанца в свою тренировочную команду и Ислам начал мелькать в соцсетях ирландца. Какое-то время Бадургов даже проживал в Ирландии (хотя, есть вероятность, что он живет там и сейчас). После вступления в команду Конора шум вокруг его двойника несколько приутих, а у Ислама появилось большое желание попробовать свои силы в ММА.В апреле 2018 года Бадургов вновь оказался в центре внимания. Но если менее чем за год до этого он радовался своей популярности, то в этом случае вряд ли присутствовал какой-то положительный общественный резонанс. Перед турниром UFC 223, где за чемпионский пояс организации в легком весе должны были драться Хабиб Нурмагомедов . Но по счастливой (или нет) случайности в карде с Хабибом дрался ирландский русский и друг МакГрегора, который, к своему несчастью, за некоторое время до этого не самыми культурными словами намекнул, мол, Хабиб - трус. Нурмагомедов вместе со своими товарищами с удовольствием отыскал Лобова в бойцовском отеле и предъявил тому за слова, напоследок дав пощечину. В этот момент рядом с Лобовым был и его товарищ Бадургов. Ислам, судя по всему, пытался словесно разобраться и не позволить рукоприкладству случиться, но Хабиб спросил Ислама: "Ты что хочешь?", а затем отвесил пощечину и ему. Видео конфликта:Ислам, просто промолчав в ответ, попал под пресс другого известного бойца - чеченца, друга Хабиба. Зубайра на повышенных тонах разговаривал с Исламом, пока Хабиб выяснял отношения с Лобовым. В одном из моментов Зубайра крикнул, что Бадургов не является чеченцем, и что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации (это прозвучало в куда более грубой форме).Видео с момента потасовки в отеле уже спустя считанные часы стало главной медиа-бомбой мировых изданий. Конор, находившийся тогда в Ирландии, уже понял, что просто так это дело не оставит и друзей в обиду не даст. Что же касается Тухугова, то Зубайру начали критиковать и даже оскорблять другие чеченцы, а случилось это потому что им не понравилось, что он наезжает и оскорбляет "своего же", к тому же, не являющегося профессиональным бойцом. Следом Тухугов выложил видео, в котором объяснил ситуацию и сказал, что они с Исламом пожали руки после конфликта. Также Зубайра сообщил, что до этого не знал о чеченском происхождении Бадургова. Здесь полная речь Зубайры:Что было дальше - это уже совсем другая история. Конор прилетел в Штаты. Затем он вместе с друзьями, среди которых были и Лобов с Бадурговым, напал на автобус бойцов UFC , внутри которого находился Нурмагомедов. Тогда стало понятно, что бой Хабиба и Конора - это лишь вопрос времени. В конечном итоге они сошлись в октагоне спустя полгода. А вот, как произошло само нападение на автобус:В декабре 2018 года в Instagram Бадургова появилось странное видео. Он лежал на больничной койке, шея была перебинтована со следами крови, а из нее торчало что-то странное. Сопроводил Ислам это видео злым выражением лица и словами, что "скоро до всех доберется". Тогда в СМИ моментально проникла информация, что Бадургов был серьезно избит и ранен ножом в шею. Многие связали это с тем, что этническим землякам Ислама не понравилась его дружба с МакГрегором, которого так не любят в Дагестане и Чечне. Был намек, что Ислама избили другие представители кавказских национальностей. В тот же период Бадургов заморозил все свои страницы в социальных сетях, а популярный YouTube-канал спортсмена оказался недоступен. Странные публикации Бадургова в Instagram в тот день:Фанаты Бадургова долгое время верили, что все вот-вот встанет на свои места. Но прошла неделя, месяц, полгода, год, еще, еще и еще больше времени, а Ислам продолжал вести непубличную жизнь, о которой практически никому не было известно. Какое-то время были слухи, что Бадургов окончательно обосновался в Ирландии и тренируется в зале у тренера МакГрегора -. Но и подтверждений этому никаких не было.В июле этого года в газете "Время" появилась информация, что Бадургов вместе со своими родственниками должен одному из казахстанских банков почти сто миллионов долларов. Как писали в источнике, займы были оформлены на несколько крупных фирм, отношения к которым имели либо сам Ислам, либо кто-то из его родственников. Оказалось, что семья Бадургова собиралась построить пять торговых центров в Нур-Султане, а поначалу этим делом занимался отец воркаутера -. Но проблемы начались, когда отцу спортсмена предъявили обвинения в организации заказных убийств и его лишили свободы на 11,5 лет.Чуть позже Бадургов, наконец, вышел на связь. Интервью с ним в Дубае (ОАЭ) удалось снять известному российскому пранкеру и журналисту. Хоть видео и было опубликовано с громким заголовком, - получилось оно не очень информативным и, что самое главное, фанаты не услышали ответы на самые популярные вопросы. Вернее, часть из них была озвучена, но ответы Ислама проскользнули довольно неубедительно.В частности, Бадургов на вопрос об избиении ответил, что это была плановая операция по пересадке почки, а никаких налетов и драк вовсе не было. Но Ислам не объяснил, до кого он тогда обещал добраться. В середине интервью прозвучал вопрос об удалении соцсетей, на что казахстанец ответил: "Я просто не осознавал свои действия".

Ислам намекнул, что не всегда выкладывал то, что должен был показывать своей аудитории. Но является ли нормой в таких случаях полный и резкий отказ от соцсетей и видеоплатформ человеком, где у него есть многомиллионная армия поклонников? В один миг, без предупреждений и каких-то толковых объяснений? Это все выглядит очень загадочно, а верится в такие мутные объяснения довольно трудно.



Часть людей все еще уверена, что Ислам просто кому-то перешел дорогу, после чего и произошло какое-то событие, полностью изменившее жизнь Бадургова. Никто, кроме самого Ислама, не сможет сказать, было ли это избиение или что-либо еще, но та информация, которая прозвучала из уст Бадургова во время интервью Столярову - будем честны, не внушает доверия. Создается впечатление, что сейчас Бадургов не поддерживает связь ни с Лобовым, ни с МакГрегором. По крайней мере Бадургов сказал, что уже ничего не думает о ситуации Хабиба и Конора, заявив, что у него есть своя собственная жизнь.

Тем не менее Ислам заявил, что вскоре готовится вернуться в публичную жизнь. Остается только ждать, когда это "скоро" наступит. С момента интервью прошло уже три месяца, но в соцсетях Ислама все еще нет.







Есть вероятность предполагать, что Бадургов сейчас на постоянной основе проживает в Эмиратах. Другие источники все еще пишут про Ирландию, но вряд ли вы где-то найдете информацию, что Бадургов живет на родине, в столице Казахстана. В 2017 году высоко зажглась звезда популярности Ислама, а спустя полтора года она внезапно и загадочно потухла. Да так, что даже спустя два года после этого остается еще куча вопросов, ответы на которых знает лишь сам Бадургов.