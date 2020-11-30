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Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?

Он загадочно исчез с радаров почти два года назад.

Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?
Ислам Бадургов и Конор МакГрегор. Фото из социальных сетей
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Известный казахстанский воркаут-спортсмен или просто двойник Конора МакГрегора - Ислам Бадургов. Несколько лет назад он обрел невероятную популярность, взорвав сеть серией видео, где он, нанеся на тело рисунки татуировок всемирно известного ирландского бойца, выходил на улицы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Окружающие сходили с ума, потому что искренне верили, что перед ними тот самый МакГрегор, который в тот момент как раз готовился к супербою против легендарного боксера Флойда Мейвезера. С того момента прошло три с половиной года, но жизнь Бадургова кардинально изменилась. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.

До прихода славы 


В 2017 году 26-летний Бадургов еще не был другом Конора, а его популярность росла, но не столь быстрыми темпами. Ислам жил в Астане и занимал пост вице-президента казахстанской федерации Street Workout. "Казахстанский качок чеченского происхождения" - именно так многие начали именовать Бадургова после его разорвавших медиа видео. Спортом же сам Бадургов начал заниматься не в детстве, а с 19 лет. С тех пор Ислама сложно было найти не на площадках с турником и брусьями.

Молниеносная популярность



После обретения популярности Бадургов дал интервью нашему изданию, в котором признался, что у него есть планы относительно Конора и знакомства с ним. Так вскоре и случилось. МакГрегор взял казахстанца в свою тренировочную команду и Ислам начал мелькать в соцсетях ирландца. Какое-то время Бадургов даже проживал в Ирландии (хотя, есть вероятность, что он живет там и сейчас). После вступления в команду Конора шум вокруг его двойника несколько приутих, а у Ислама появилось большое желание попробовать свои силы в ММА.

В апреле 2018 года Бадургов вновь оказался в центре внимания. Но если менее чем за год до этого он радовался своей популярности, то в этом случае вряд ли присутствовал какой-то положительный общественный резонанс. Перед турниром UFC 223, где за чемпионский пояс организации в легком весе должны были драться Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта. Но по счастливой (или нет) случайности в карде с Хабибом дрался ирландский русский и друг МакГрегора Артем Лобов, который, к своему несчастью, за некоторое время до этого не самыми культурными словами намекнул, мол, Хабиб - трус. Нурмагомедов вместе со своими товарищами с удовольствием отыскал Лобова в бойцовском отеле и предъявил тому за слова, напоследок дав пощечину. В этот момент рядом с Лобовым был и его товарищ Бадургов. Ислам, судя по всему, пытался словесно разобраться и не позволить рукоприкладству случиться, но Хабиб спросил Ислама: "Ты что хочешь?", а затем отвесил пощечину и ему. Видео конфликта:



Ислам, просто промолчав в ответ, попал под пресс другого известного бойца - чеченца Зубайры Тухугова, друга Хабиба. Зубайра на повышенных тонах разговаривал с Исламом, пока Хабиб выяснял отношения с Лобовым. В одном из моментов Зубайра крикнул, что Бадургов не является чеченцем, и что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации (это прозвучало в куда более грубой форме). 

Видео с момента потасовки в отеле уже спустя считанные часы стало главной медиа-бомбой мировых изданий. Конор, находившийся тогда в Ирландии, уже понял, что просто так это дело не оставит и друзей в обиду не даст. Что же касается Тухугова, то Зубайру начали критиковать и даже оскорблять другие чеченцы, а случилось это потому что им не понравилось, что он наезжает и оскорбляет "своего же", к тому же, не являющегося профессиональным бойцом. Следом Тухугов выложил видео, в котором объяснил ситуацию и сказал, что они с Исламом пожали руки после конфликта. Также Зубайра сообщил, что до этого не знал о чеченском происхождении Бадургова. Здесь полная речь Зубайры:



Что было дальше - это уже совсем другая история. Конор прилетел в Штаты. Затем он вместе с друзьями, среди которых были и Лобов с Бадурговым, напал на автобус бойцов UFC, внутри которого находился Нурмагомедов. Тогда стало понятно, что бой Хабиба и Конора - это лишь вопрос времени. В конечном итоге они сошлись в октагоне спустя полгода. А вот, как произошло само нападение на автобус:



В декабре 2018 года в Instagram Бадургова появилось странное видео. Он лежал на больничной койке, шея была перебинтована со следами крови, а из нее торчало что-то странное. Сопроводил Ислам это видео злым выражением лица и словами, что "скоро до всех доберется". Тогда в СМИ моментально проникла информация, что Бадургов был серьезно избит и ранен ножом в шею. Многие связали это с тем, что этническим землякам Ислама не понравилась его дружба с МакГрегором, которого так не любят в Дагестане и Чечне. Был намек, что Ислама избили другие представители кавказских национальностей. В тот же период Бадургов заморозил все свои страницы в социальных сетях, а популярный YouTube-канал спортсмена оказался недоступен. Странные публикации Бадургова в Instagram в тот день:



Фанаты Бадургова долгое время верили, что все вот-вот встанет на свои места. Но прошла неделя, месяц, полгода, год, еще, еще и еще больше времени, а Ислам продолжал вести непубличную жизнь, о которой практически никому не было известно. Какое-то время были слухи, что Бадургов окончательно обосновался в Ирландии и тренируется в зале у тренера МакГрегора - Джона Каваны. Но и подтверждений этому никаких не было. 

В июле этого года в газете "Время" появилась информация, что Бадургов вместе со своими родственниками должен одному из казахстанских банков почти сто миллионов долларов. Как писали в источнике, займы были оформлены на несколько крупных фирм, отношения к которым имели либо сам Ислам, либо кто-то из его родственников. Оказалось, что семья Бадургова собиралась построить пять торговых центров в Нур-Султане, а поначалу этим делом занимался отец воркаутера - Руслан Бадургов. Но проблемы начались, когда отцу спортсмена предъявили обвинения в организации заказных убийств и его лишили свободы на 11,5 лет. 

Чуть позже Бадургов, наконец, вышел на связь. Интервью с ним в Дубае (ОАЭ) удалось снять известному российскому пранкеру и журналисту Алексею Столярову. Хоть видео и было опубликовано с громким заголовком, - получилось оно не очень информативным и, что самое главное, фанаты не услышали ответы на самые популярные вопросы. Вернее, часть из них была озвучена, но ответы Ислама проскользнули довольно неубедительно. 



В частности, Бадургов на вопрос об избиении ответил, что это была плановая операция по пересадке почки, а никаких налетов и драк вовсе не было. Но Ислам не объяснил, до кого он тогда обещал добраться. В середине интервью прозвучал вопрос об удалении соцсетей, на что казахстанец ответил: "Я просто не осознавал свои действия".

Ислам намекнул, что не всегда выкладывал то, что должен был показывать своей аудитории. Но является ли нормой в таких случаях полный и резкий отказ от соцсетей и видеоплатформ человеком, где у него есть многомиллионная армия поклонников? В один миг, без предупреждений и каких-то толковых объяснений? Это все выглядит очень загадочно, а верится в такие мутные объяснения довольно трудно. 

Часть людей все еще уверена, что Ислам просто кому-то перешел дорогу, после чего и произошло какое-то событие, полностью изменившее жизнь Бадургова. Никто, кроме самого Ислама, не сможет сказать, было ли это избиение или что-либо еще, но та информация, которая прозвучала из уст Бадургова во время интервью Столярову - будем честны, не внушает доверия. Создается впечатление, что сейчас Бадургов не поддерживает связь ни с Лобовым, ни с МакГрегором. По крайней мере Бадургов сказал, что уже ничего не думает о ситуации Хабиба и Конора, заявив, что у него есть своя собственная жизнь.

Тем не менее Ислам заявил, что вскоре готовится вернуться в публичную жизнь. Остается только ждать, когда это "скоро" наступит. С момента интервью прошло уже три месяца, но в соцсетях Ислама все еще нет. 



Есть вероятность предполагать, что Бадургов сейчас на постоянной основе проживает в Эмиратах. Другие источники все еще пишут про Ирландию, но вряд ли вы где-то найдете информацию, что Бадургов живет на родине, в столице Казахстана. В 2017 году высоко зажглась звезда популярности Ислама, а спустя полтора года она внезапно и загадочно потухла. Да так, что даже спустя два года после этого остается еще куча вопросов, ответы на которых знает лишь сам Бадургов. 

 

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Метки:
MMA Бокс МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб МакГрегор-Нурмагомедов Нур-Султан Казахстан Ирландия UFC

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