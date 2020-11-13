Казахстанский боец бросил вызов непобежденному ученику отца Хабиба

Казахстанский боец легчайшего веса Данияр Койшыбек
(5-1) бросил вызов дагестанскому файтеру Ренату Хавалову
, являющемуся учеником школы покойного Абдулманапа Нурмагомедова
(отца Хабиба), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
26-летний Койшыбек, представляющий команду Arlan MMA Pro Team, является чемпионом лиги NFC, а 22-летний Хавалов в июле этого года завоевал чемпионский пояс промоушена GFC. Казахстанский боец обратился к своему сопернику через социальные сети, выразив готовность выйти в клетку против Рената.
Данияр начал свою карьеру летом 2015 года. С тех пор провел шесть боев, пять из которых выиграл. На счету Койшыбека три победы сдачей соперников и два выигрыша единогласным решение судей. Хавалов дебютировал в июле прошлого года. С тех пор провел три поединка в рамках лиги GFC, во всех добыв победу. В двух случаях Ренат побеждал нокаутом и один раз довел дело до оглашения результатов по судейским карточкам.
О том, в какой лиге может пройти поединок - не сообщается.
Фото:
khabib.com
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