Казахстанский боец ММА и обидчик Емельяненко договорились о бое

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
и Магомед Исмаилов
из России провели совместный прямой эфир в Instagram, договорившись о проведении поединка в весовой категории 83 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
При этом спортсмены не уточнили, когда он точно пройдет. Однако сошлись во мнении, что разумно его будет провести в весе 83 килограмма, хотя ранее Резников предлагал сопернику спуститься в 77.
Кроме того, Исмаилов отметил, что к бою будет весить примерно 88 килограммов, пообещав со своей стороны, что больше 88 не станет набирать.
Напомним, что после успешного выступления
на турнире ACA 111 в Москве Резников вызвал
на бой Исмаилова, который не остался в стороне и по-своему ответил
на этот вызов.
Летом Исмаилов одержал
неожиданную победу над своим соотечественником Александром Емельяненко
.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне