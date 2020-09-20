"Посвящаю победу своему отцу и казахскому народу". Боец Резников - о выступлении на турнире ACA 111

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
(21-6) поделился своими эмоциями от победы на турнире ACA 111 в Москве.
"Я родился в Казахстане. Живу, моя мать, отец, прадедушка, прабабушка, у нас много народу живет в Казахстане, много национальностей. Эту победу посвящаю своему отцу и в особенности казахскому народу, потому что из-за казахского народа мы все живем дружно, сплоченно, мы одна большая семья. За это хотел бы сказать спасибо всему Казахстану. Это не моя победа, это победа всех ребят", - отметил он.
Резников в со-главном поединке в весовой категории до 70 килограммов раздельным решением судей победил россиянина Юсуфа Раисова.
На турнире выступили и другие казахстанские бойцы. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов (оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл
нокаутом.
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