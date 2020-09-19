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Казахстанец Кичигин дебютировал с победы в российском промоушене

Для этого потребовалось три раунда.

Казахстанец Кичигин дебютировал с победы в российском промоушене
Георгий Кичигин. Фото: RCC
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Кичигин (23-6) дебютировал с победы в российском промоушене ACA (Absolute Championship Akhmat), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире ACA 111 в Москве в рамках весовой категории до 77 килограммов Кичигин встречался с Мамуржоном Хамдамовым (10-1) из Таджикистана. Бойцы начали поединок без развездки, как и первые минуты второго раунда, в котором казахстанец сумел пару раз перевести оппоненток в партер и провести серию ударов. В заключительном раунде Кигичин едва не задушил оппонента.

По итогам трех раундов судьи отдали победу Кичигину. Теперь на его счету 24 победы при шести поражениях. Хамдамов потерпел второе поражение в карьере при десяти победах.



Первым из казахстанцев на турнире выступил Нурберген Шарипов (10-2), который единогласным решением судей одержал победу Тамерланом Кулаевым (11-2) из Владикавказа.

Позднее на турнире выступят еще два представителя Казахстана Асылжан Бакытжанулы и Артем Резников.

 

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам

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