Казахстанец не смог завоевать пояс на турнире памяти отца Хабиба в Москве

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанец не смог завоевать пояс на турнире памяти отца Хабиба в Москве

Его бой стал со-главным событием.

Казахстанец не смог завоевать пояс на турнире памяти отца Хабиба в Москве
Фото: Vk.com, Муратбек Касымбай©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Казахстанский боец Муратбек Касымбай не смог стать чемпионом Fight Nights Global в в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок стал со-главным событием на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве. Шоу организовано российскими лигами Fight Nights Global и GFC.

Соперником Касымбая стал обладатель пояса Мухаммед Эминов из Дагестана. Причем казахстанец вышел на коротком уведомлении. Дело в том, что изначально в соперники Эминову был назначен Ахмед Балкизов, но он снялся с турнира из-за травмы, и за 12 дней до боя Касымбай принял вызов. 

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Эминова единогласным решением судей.

Напомним, что в главном бою турнира казахстанец Даурен Ермеков, временный чемпион GFC, встретится с россиянином Владимиром Минеевым. Они проведут бой за вакантный титул Fight Nights Global в среднем весе.

В основном карде турнира выступили еще два казахстанца - обе победили досрочно. В легчайшем весе Сабит Жусупов в третьем раунде выиграл техническим нокаутом у бразильца Рилдечи Диаса.

С таким же результатов в полусреднем весе Гойти Дазаев разделался с россиянином Максимом Буториным.

Казахстанский супертяж забил соперника в первом раунде на турнире памяти отца Хабиба

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Ермеков Даурен MMA Нурмагомедов Хабиб Москва

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
02:53
Единоборства

Казахстанец не смог завоевать пояс на турнире памяти отца Хабиба в Москве
Сегодня
00:13
Единоборства

Казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов сыграл свадьбу
Вчера
23:00
Единоборства

Казахстанский супертяж забил соперника в первом раунде на турнире памяти отца Хабиба
Вчера
12:01
Единоборства

Прямая трансляция турнира памяти отца Хабиба в Москве с главным боем казахстанца
8 сентября
19:28
Единоборства

Бой казахстанца станет главным событием на турнире памяти отца Хабиба в Москве
7 сентября
13:22
Единоборства

Самая горячая девушка-боец поделилась новыми сексуальными фото
7 сентября
09:37
Единоборства

Хабиб высказался о реванше с Конором
6 сентября
10:09
Единоборства

Один из лучших тяжеловесов мира победил техническим нокаутом в главном бою турнира UFC
4 сентября
13:43
Единоборства

Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором
4 сентября
12:30
Единоборства

"Хочешь драться со мной?". Самая горячая девушка-боец опубликовала новое откровенное фото
3 сентября
13:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал трогательное видео про своего отца
1 сентября
07:49
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Джастином Гэтжи
31 августа
20:16
Единоборства

UFC официально объявил о дебютном бое казахстанца Морозова с двоюродным братом Хабиба
31 августа
20:00
Единоборства

52-летнего бойца ММА отправили в нокаут за 14 секунд
31 августа
18:40
Единоборства

Почему казахстанские девушки выбирают ММА?
30 августа
11:22
Единоборства

Американка сдалась в первом же бою после поражения от Марии Агаповой в UFC
30 августа
10:33
Единоборства

Ракич разгромил Смита в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
30 августа
09:48
Единоборства

Один из самых ожидаемых реваншей в UFC сорван за несколько часов до начала из-за коронавируса
30 августа
09:25
Единоборства

Экс-чемпион UFC проиграл четвертый бой подряд
29 августа
16:55
Единоборства

UFC подписал бойца и уволил его через сутки
29 августа
14:41
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера
29 августа
11:27
Единоборства

Один из лучших бойцов ММА в мире вспомнил самый унизительный момент в карьере
29 августа
09:37
Единоборства

"Спасибо моему народу!". Жалгас Жумагулов сделал заявление в день своего рождения
26 августа
18:48
Единоборства

"Пропустила два удара и "сдохла". Эксперт разобрал сенсационное поражение Агаповой и оценил ее перспективы в UFC
26 августа
14:59
Единоборства

Президент UFC назвал бой года
25 августа
20:13
Единоборства

Известные казахстанские бойцы ММА определили первого в истории чемпиона Гран-при Arlan Grip Pro
25 августа
12:21
Единоборства

Журналист из Зала славы разочаровался в Агаповой после сенсационного поражения в UFC
25 августа
00:49
Бокс

Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе
24 августа
16:30
Единоборства

Казахстанский боец поделился ожиданиями от поединка с братом Хабиба Нурмагомедова на UFC
24 августа
12:59
Единоборства

ESPN разобрал бой и назвал причины сенсационного поражения Агаповой в UFC
26 декабря 2019
00:44
Единоборства

Фоторепортаж с турнира по ММА в Алматы с участием Хабиба
14 августа 2019
00:59
Единоборства

ТОП-5 лучших финишей Нэйта Диаса в UFC
8 августа 2019
15:18
Единоборства

Промо к бою Энтони Петтис - Нэйт Диас от UFC
28 июня 2019
21:18
Единоборства

Фото с турнира M-1 Challenge 102 в Нур-Султане
23 июня 2019
11:10
Единоборства

Как Лобов победил Малиньяджи в промоушене кулачных боев
5 апреля 2019
12:15
Единоборства

Фото с M-1 Challenge 101 в Алматы с главным боем нового чемпиона Шавката Рахмонова из Казахстана
18 марта 2019
18:35
Единоборства

В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
19 февраля 2019
17:49
Единоборства

Видео с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА
18 февраля 2019
15:30
Единоборства

Фото с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА в Алматы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика