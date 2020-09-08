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Бой казахстанца станет главным событием на турнире памяти отца Хабиба в Москве

Также казахстанские бойцы выступят в карде.

Бой казахстанца станет главным событием на турнире памяти отца Хабиба в Москве
Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/dauren_ermekov
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Завтра, 9 сентября, в Москве состоится турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, организованный российскими лигами FIGHT NIGHTS GLOBAL и GFC. Участие в нем примут семь казахстанских бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Практически все они представляют команду Arlan MMA Pro Team.

В главном поединке шоу казахстанец Даурен Ермеков, временный чемпион GFC, встретится с россиянином Владимиром Минеевым. Изначально они должны были драться за объединенный пояс FIGHT NIGHTS GLOBAL и GFC, но в итоге оспорят только вакантный титул от FIGHT NIGHTS GLOBAL. Так, если Ермеков проиграет, свой пояс GFC он не потеряет. 

В со-главном поединке вечера выступит казахстанец Муратбек Касымбай. Он выходит на коротком уведомлении. Ахмед Балкизов, который был изначально заявлен, снялся с турнира из-за травмы. И за 12 дней до боя Касымбай принял вызов. Он будет драться за пояс FIGHT NIGHTS GLOBAL с Мухаммедом Эминовым.

В главном карде будут драться еще ряд казахстанцев. Так, Гойти Дазаев выйдет против Максима Буторина - хорошего ударника. Дазаеву будет необходимо закрыть свое поражение, которое он потерпел в своем последнем бою на турнире в Алматы в прошлом году.

У Сабита Жусупова поменялся соперник - теперь он встретится с бразильцем Рилдечи Диасом - опытным бойцом с хорошим рекордсом. Пока лига М-1 приостановила свои поединки, Жусупов выступит на совместном турнире. 

Перспективный супертяж Дархан Бакенов проведет свой второй поединок в лиге GFC. Он встретится с украинцем Владимиром Бриком. Ожидается, что это будет очень яркий и зрелищный бой.

Азамат Маркабаев встретится с Никитой Болтабаевым, который уже несколько раз дрался с бойцами из Казахстана. 

А бой Султана Жолдожбека станет первым на этом турнире. Он встретится с россиянином Грантом Акопяном и выйдет с желтой карточкой, потому что у него был перевес. 

Почетным гостем турнира станет чемпион UFC, сын скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова, в честь которого и организован вечер, Хабиб Нурмагомедов

Турнир придет со зрителями. Зал будет заполнен на 50 процентов. Стоит отметить, что впервые такое количество казахстанских бойцов выступит на одном турнире за пределами своей страны.

Турнир начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет идти на телеканале "Хабар". 

Полностью состав пар турнира выглядит следующим образом:

Даурен Ермеков - Владимир Минеев
Усман Нурмагомедов - Святослав Шабанов
Мухаммед Эминов - Муратбек Касымбай 
Аль Абдула - Иван Еременко
Гойти Дазаев - Максим Буторин  
Сабит Жусупов - Рилдечи Диас 
Иван Шпедт - Артур Пронин 
Хасан Магомедшарипов - Тимур Акаба
Юсуп Шуаев - Тельман Шерифов
Дархан Бакенов - Владимир Брик
Азамат Маркабаев - Никита Болтабаев
Шамиль Ирасханов - Абдурасул Уулу
Шахбан Алхасов - Имамали Орозбек
Роман Силагадзе - Давид Лобанов
Миромшох Джафаров - Гела Беридзе
Султан Жолдожбек - Грант Акопян

 

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб MMA Ермеков Даурен UFC

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