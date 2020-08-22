Известные казахстанские бойцы ММА определили первого в истории чемпиона Гран-при Arlan Grip Pro

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Состоялись схватки первого в Казахстане Гран-при Arlan Grip Pro в весовой категории 70 килограмм. Организатором турнира выступила Международная ассоциация любительского грэпплинга (AIGA).
За чемпионский пояс бороились восемь известных бойцов ММА: Кайрат Ахметов, Ержан Естанов, Руслан Сариев, Нуржан Акишев, Жасулан Акимжанов, Муратбек Касымбай, Бакдос Олжабай и Таксим Забитов. Схватки проходили в формате шести минут плюс две - в случае ничьей.
Турнир проходил с соблюдением всех санитарных норм и без зрителей. По итогам жеребьевки были образованы следующие пары в первом круге: Естанов - Сариев, Ахметов - Акишев, Олжабай - Аимжанов и Камымбай - Забитов.
В первом же поединке случился громкий апсет - Естанов, считавшийся одним из главных претендентов на победу, досрочно удущающим приемом проиграл молодому Сариеву. Во второй схватке экс чемпион One FC Ахметов, который оказался самым легким в Гран-при, уверенно разобрался с Акишевым (чемпион Octagon и Bushido), выиграв с сухим сухим счетом.
В двух остальных поединках Олжабай победил Акимжанова, а Касымбай, уступая со счетом 0-2, сделал камбэк и выбил Забитова.
В полуфинале Ахметов по итогам шести минут решением победил Сариева, а Касымбай победил Олжабай болевым приемом.
В схватке за третье место выиграл Олжабай, а в финале Касымбай на второй минуте провел болевой прием против Ахметова и стал первым в истории обладателем чемпионского пояса Гран-при Arlan Grip Pro.