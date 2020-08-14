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Официально объявлен бой Куата Хамитова с россиянином

Последний раз казахстанец побеждал в декабре 2016 года.

Официально объявлен бой Куата Хамитова с россиянином
Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов (18-7) выступит на турнире Fight Nights Global 98, который пройдет 25 сентября в концертном зале "Мир" в Москве. 

Его соперником станет россиянин Олег Косинов (7-5). Поединок легкого веса пройдет в основном карде турнира. 

Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой станет первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил азербайджанцу Нариману Абассову (24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. Последний раз "Найман" выигрывал в декабре 2016 года. '

25-летний Косинов идет на серии из двух поражений. Он не выходил в клетку с октября 2019 года, а последний раз выигрывал в ноябре 2018-го.

 

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Метки:
Хамитов Куат MMA Бои по смешанным правилам Москва

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