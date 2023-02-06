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Звезды "Реала" и экс-форвард сборной Бразилии. Топ-5 свободных агентов в мировом футболе

Звезды "Реала" и экс-форвард сборной Бразилии. Топ-5 свободных агентов в мировом футболе
©Marca.com

Зимнее трансферное окно не помогло сразу нескольким игрокам с мировым именем найти новую команду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в числе свободных агентов оказались футболисты еще недавно выступавшие за топ-клубы Европы.

Иско, 30 лет, последний клуб - "Севилья"

Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и был важной частью легендарной команды в период тренерской работы Зинедина Зидана. Но прошлым летом сверхтехничный испанец покинул Мадрид и перебрался в "Севилью". Спустя полгода Иско разорвал контракт с андалусийцами, ранее в команде сменился тренер, что послужило одной из причин такого решения.

В январе Иско едва не перешел в немецкий "Унион", но трансфер сорвался в последний момент. Сейчас испанец имеет предложение из Катара, также им интересуется турецкий "Коньяспор". Иско на данный момент самый дорогой свободный агент в мире, его рыночная стоимость - девять миллионов евро.

Хесе Родригес, 29 лет, последний клуб - "Анкарагюджю"

Еще один экс-игрок "Реала", только вот карьерное падение Хесе началось еще несколько лет назад. В 2016 году вингер переходил из "Реала" в ПСЖ за 25 миллионов евро. В Париже он так и не заиграл, и уже в 29 лет от него отказывается турецкий "Анкарагюджю". Вероятно, следующее направление Хесе - ближний Восток, там воспитанник "Реала" еще может заработать благодаря звездному прошлому.

Алешандре Пато, 33 года, последний клуб - "Орландо"

Он застал легендарный "Милан" с Пирло и Мальдини, крутил роман с Барбарой Берлускони и считался одной из главных молодых звезд сборной Бразилии. Но яркий взлет Алешандре Пато оказался лишь вспышкой, большой карьеры в Европе у него не получилось. Два года назад Пато уже находился в статусе игрока без контракта на протяжении полугода. Затем он устроился в МЛС, где отыграл полтора года за "Орландо". Теперь бразилец снова без клуба.

Хатем Бен Арфа, 35 лет, последний клуб - "Лилль"

Воспитанник "Лиона" начинал вместе с Каримом Бензема, и в какой-то период его уровень котировался даже выше, чем у нынешнего капитана "Реала". Но у Бен Арфы, помимо высочайшей концентрации таланта, оказался крайне сложный характер. Вся карьера Хатема - американские горки. Он влюбил в себя суровый "Ньюкасл", а потом раскис из-за травм, затем пересобрал себя в "Ницце" и получил контракт от ПСЖ. Провалившись в Париже, он уехал в "Ренн", где снова сверкнул. Последний сезон Бен Арфа провел в "Лилле", но уже больше полугода он находится без клуба. В 34 года Бензема взял "Золотой мяч", а в это же время Бен Арфа стал свободным агентом. Это примеры того, как по-разному можно распорядиться своим талантом. 

Дэнни Дринкуотер, 32 года, последний клуб - "Челси"

Это история, когда, сыграв пару ярких сезонов в топ-лиге, затем можно получить большой контракт в клубе ранга "Челси" и больше ни о чем не переживать. Дринкуотер был частью сказочной победы "Лестера" в АПЛ, что помогло ему перейти в "Челси". Но в Лондоне, в отличие от Нголо Канте, он не развил свой успех, а, наоборот, стал абсолютным разочарованием. Трансфер стоимостью 38 миллионов евро вошел в число самых провальных в истории АПЛ, и в частности "Челси". Контракт Дринкуотера с "Челси" завершился лишь летом прошлого года (последние годы он проводил в арендах), с тех пор хавбек так и не нашел новый клуб. Возможно, ему это уже и не надо. Он чемпион АПЛ (причем дважды), миллионер, и в данном случае можно сказать, что Дринкуотер получил даже больше, чем позволял его игровой потенциал. 

Фото: Marca.com©, globo.com©, eurosport.com©, chelseafc.com©

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Метки:
АПЛ Реал Мадрид ПСЖ Челси Бразилия

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