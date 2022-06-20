Зидан определился с будущим

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готов работать лишь в четырех клубах мира. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, француз, помимо "королевского клуба", заинтересован в работе с ПСЖ, "Баварией" или "Ювентусом". При этом работать в АПЛ Зидан не хочет.

Ранее сообщалось, что Зидан был близок к назначению в ПСЖ. Клуб уже готовил официальное объявление, когда тренер передумал.

От работы с ПСЖ тренер отказался совсем недавно. Он решил дождаться возможности возглавить сборную Франции. Контракт Дидье Дешама действует до окончания ЧМ-2022, и он не продлен. Зидан не хотел упустить возможность поработать с национальной командой.

Не исключено, что в будущем Зидан возглавит ПСЖ. Но сейчас тренер считает, что время еще не пришло.

Неизвестно, получил ли Зидан гарантии от Федерации футбола Франции относительно того, что он станет новым тренером сборной. Несмотря на это, он решил дождаться вакансии в сборной Франции.

Зидан находится без клуба с лета 2021 года, когда он ушел из "Реала". Он трижды приводил мадридский клуб к победе в Лиге чемпионов.