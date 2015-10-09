Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Защитник сборной Англии хочет перейти в "Реал" вместо "Ливерпуля"

Защитник сборной Англии хочет перейти в "Реал" вместо "Ливерпуля" ©instagram.com/marcguehi/

Центральный защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи выразил желание продолжить карьеру в мадридском "Реале" после того, как минувшим летом сорвался его переход в "Ливерпуль". 

По информации Mirror, "сливочные" готовы начать переговоры о трансфере 25-летнего футболиста. Сам Гехи положительно настроен на возможность попробовать силы за пределами Англии и выступать за один из самых титулованных клубов Европы. Дополнительным фактором в пользу сделки является контракт игрока с "Пэлас", который истекает летом 2026 года — это открывает "Реалу" перспективу подписать защитника бесплатно.

Ранее СМИ сообщали, что аналогичные намерения присоединиться к мадридскому клубу имеет и защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате, чей контракт с мерсисайдцами завершится следующим летом.

