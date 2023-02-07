В Южной Америке сделали заявление о проведении ЧМ-2030 по футболу

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает "Чемпионат". Сборная Аргентины является действующими чемпионами мира.

"Сегодня очень важный день для истории наших четырех стран. Мы мечтаем снова принять Кубок мира к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, очень увлечены, мы живем футболом.

Мы знаем, что это очень большое обязательство и что мы должны доказать всему миру, что Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили подходят для проведения чемпионата мира по футболу 2030 года", - цитирует Тапиа пресс-служба федерации.

Следующее мировое первенство пройдет в США и Мексике. Проведение чемпионата мира запланировано на 2026 год.

На данный момент последний чемпионат мира, состоявшийся в Южной Америке прошел в 2014 году в Бразилии.

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